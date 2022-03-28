Хаві відмовився від підписання Дибали

Пауло Дибала влітку змінить клуб

Нападник Ювентуса Пауло Дибала попросив агента запропонувати свої послуги іспанським клубам, оскільки його контракт з Ювентусом добігає кінця.

Про це повідомляє El Nacional.

У Реалі навіть не відповіли на його дзвінок. Барселона вивчала можливість його підписання. Такий перехід подобається президенту клуба Жуану Лапорті, він вважає це розкішним підкріпленням.

Однак головний тренер команди Хаві Ернандес відмовився від підписання. Він взагалі не вважає цей трансфер потрібним і вважає, що його занадто переоціненим.

Атлетіко тепер став головним кандидатом на підписання Дибали. Дієго Сімеоне попросив Енріке Серезо продовжити роботу по підписанню гравцю.

Нагадаємо, в Ювентусі підтвердили відхід Дибали.