Головне
У будинку Усика оселилися російські окупанти
Вчора 15:03 9402
Калініна вийшла у четверте коло турніру WTA у Маямі
Вчора 22:25 529 1
Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими
Вчора 18:43 1293
Литвиненко виграла золото Кубка Європи з дзюдо
Вчора 16:30 528
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 14:36 35380
Вірт: Батько Тимощука в теробороні Луцька
Вчора 13:39 1201
Яремчук: Російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців
Вчора 09:55 482
Терлюга: Буду захищати гідність України на міжнародній арені
26.03.2022 23:52 619
Українські фігуристи застерегли світ від російського фашизму
26.03.2022 23:13 984
Абраменко шокував російського спортсмена правдою про війну
26.03.2022 19:19 3267
Прямі трансляції

Хаві відмовився від підписання Дибали

Сьогодні 10:12 67 0
Пауло Дибала влітку змінить клуб
Хаві відмовився від підписання Дибали
Фото - gettyimages
#Барселона, #Пауло Дибала, #Футбольні трансфери, #Хаві Ернандес, #Ювентус

Джерело - tribuna.com.

Нападник Ювентуса Пауло Дибала попросив агента запропонувати свої послуги іспанським клубам, оскільки його контракт з Ювентусом добігає кінця.

Про це повідомляє El Nacional.

У Реалі навіть не відповіли на його дзвінок. Барселона вивчала можливість його підписання. Такий перехід подобається президенту клуба Жуану Лапорті, він вважає це розкішним підкріпленням.

Однак головний тренер команди Хаві Ернандес відмовився від підписання. Він взагалі не вважає цей трансфер потрібним і вважає, що його занадто переоціненим.

Атлетіко тепер став головним кандидатом на підписання Дибали. Дієго Сімеоне попросив Енріке Серезо продовжити роботу по підписанню гравцю.

Нагадаємо, в Ювентусі підтвердили відхід Дибали.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 35380
Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу 1893 1
Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження 3369
У будинку Усика оселилися російські окупанти У будинку Усика оселилися російські окупанти 9402
Захожий нокаутував суперника у першому раунді: ВІДЕО Захожий нокаутував суперника у першому раунді: ВІДЕО 1652
Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими 1293
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 19527 3
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5567
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24429
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 41858
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 19495 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 19926