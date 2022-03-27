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Бойко: Я ніколи в житті так не пишався тим, що я українець

Сьогодні 16:11 189 0
Бойко прокоментував війну проти росії
Бойко: Я ніколи в житті так не пишався тим, що я українець
#Бойко, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - footballua.tv.

Голкіпер Динамо Денис Бойко записав підтримав українців у боротьбі з російськими окупантами.

Про це футболіст розповів в коментарі телеканалу Футбол.

"Дорогі українці, вже минув місяць, як ми захищаємо нашу країну, її межі, цілісність і незалежність. Хочу подякувати кожному з вас за те, що він робить для того, щоб ми перемогли у цій війні.

Окреме спасибі хочу висловити нашій армії та волонтерам. Ці люди, щодня і щохвилини, ризикують власним життям, роблять все можливе і неможливе, щоб ми відчували себе захищеними, щоб наша країна перемогла. Я ніколи в житті так не пишався тим, що я українець.

Я народився у Києві у незалежній мирній Україні й хочу, щоб наша країна залишилася такою: незалежною, мирною, цільною. Ми зробимо все можливе для цього. Ми переможемо. Ми вже це зробили", – розповів Бойко.

Нагадаємо, чемпіон Франції готує трансфер оборонця Динамо.

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