Джерело - Футбол 1/2/3.
Батько ексфутболіста збірної України Анатолія Тимощука записався у луцьку тероборону.
Про це розповів головний тренер Вереса Юрій Вірт.
"Я написав Тимощуку, що на його місці вчинив би інакше. Він має сам пояснити свій вчинок. Він живе у Санкт-Петербурзі. Я не знаю, чи він бачить те, що відбувається в Україні. Написав йому, що якби він побачив, то покинув би цей клуб і жив би в іншій країні", - заявив фахівець.
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"Я знаю, що його батько повністю тримають в курсі. Він проживає у Луцьку та записався у тероборону. Я думаю, що він усе знає", – сказав Вірт.
Нагадаємо, українські військові витерли ноги об футболку Тимощука.