Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 14:36 34922
Вірт: Батько Тимощука в теробороні Луцька
Сьогодні 13:39 211
Яремчук: Російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців
Сьогодні 09:55 326
Терлюга: Буду захищати гідність України на міжнародній арені
Вчора 23:52 483
Українські фігуристи застерегли світ від російського фашизму
Вчора 23:13 771
Реал готовий відпустити Луніна
Вчора 18:45 886
Костевич здобула золото ЧЄ у стрільбі з пневматичного пістолета
Вчора 08:40 427
Де Дзербі розірвав контракт з Шахтарем - джерело
25.03.2022 21:27 1186
Українська пара вийшла у фінал чемпіонату світу з фігурного катання
25.03.2022 21:17 2198
Бейл назвав умову завершення кар'єри
25.03.2022 20:44 660
Прямі трансляції

Вірт: Батько Тимощука в теробороні Луцька

Сьогодні 13:39 211 0
Вірт: Батько Тимощука в теробороні Луцька
#Вірт, #Анатолій Тимощук

Джерело - Футбол 1/2/3.

Батько ексфутболіста збірної України Анатолія Тимощука записався у луцьку тероборону.

Про це розповів головний тренер Вереса Юрій Вірт.

"Я написав Тимощуку, що на його місці вчинив би інакше. Він має сам пояснити свій вчинок. Він живе у Санкт-Петербурзі. Я не знаю, чи він бачить те, що відбувається в Україні. Написав йому, що якби він побачив, то покинув би цей клуб і жив би в іншій країні", - заявив фахівець.

 Актуально: Верес тимчасово розпустив команду

"Я знаю, що його батько повністю тримають в курсі. Він проживає у Луцьку та записався у тероборону. Я думаю, що він усе знає", – сказав Вірт.

Нагадаємо, українські військові витерли ноги об футболку Тимощука.

Коментарі ()
Популярне зараз
Абраменко шокував російського спортсмена правдою про війну Абраменко шокував російського спортсмена правдою про війну 2592
Петраков намагався записатися до тероборони Петраков намагався записатися до тероборони 1036
УАФ відмовилась від ідеї надати Україні пряму путівку на ЧС-2022 УАФ відмовилась від ідеї надати Україні пряму путівку на ЧС-2022 1576
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 34922
Реал запропонує Мбаппе 25 млн євро в рік Реал запропонує Мбаппе 25 млн євро в рік 1138
Промоутер назвав дату реваншу Усик - Джошуа Промоутер назвав дату реваншу Усик - Джошуа 1187
Рекомендуємо
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 23512
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 4164
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4674
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 15716
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 92137
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 39861