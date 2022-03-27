Батько ексфутболіста збірної України Анатолія Тимощука записався у луцьку тероборону.

Про це розповів головний тренер Вереса Юрій Вірт.

"Я написав Тимощуку, що на його місці вчинив би інакше. Він має сам пояснити свій вчинок. Він живе у Санкт-Петербурзі. Я не знаю, чи він бачить те, що відбувається в Україні. Написав йому, що якби він побачив, то покинув би цей клуб і жив би в іншій країні", - заявив фахівець.