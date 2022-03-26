Реал готовий відпустити Луніна

Андрій Лунін може покинути Реал

Реал Мадрид планує зменшити навантаження на зарплатну відомість і може продати достатню кількість гравців.

Про це повідомляє AS.

Керівництво Реала може відпустити Андрія Луніна, якщо він захоче змінити клуб. "Вершкові" задоволені українським голкіпером, але не стануть його утримувати.

Чинний контракт Луніна з Реалом розрахований до червня 2024 року.

Цього сезону 23-річний гравець провів два поєдинки у складі мадридського клубу, пропустивши два голи.

Раніше Лунін емоційно звернувся до білорусів не допомагати росії.