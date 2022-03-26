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Реал запропонує Мбаппе 25 млн євро в рік

Сьогодні 17:55 257 0
Реал підготувався до переходу Кіліана Мбаппе
Реал запропонує Мбаппе 25 млн євро в рік
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Кіліан Мбаппе

Джерело - as.com.

Реал зможе запропонувати французькому нападнику Кіліану Мбаппе велику заробітну плату.

Про це повідомляє As

Мадридський клуб має всі можливості, щоб підписати француза цього літа. У Реала найвища стеля зарплат у Ла-Лізі – 739 млн євро.

Тому "вершкові" готують для форварда ПСЖ зарплату у розмірі 25 млн євро за сезон після сплати податків, а також великий підписний бонус.

Витрати на зарплату француза будуть покриті завдяки продажам вінгера Гарета Бейла, захисника Марсело та хавбека Іско. Це звільнить 60 млн євро у зарплатній відомості клубу.

Нагадаємо, Реал витратить 80 млн євро на перехід Мбаппе.

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