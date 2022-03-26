Реал запропонує Мбаппе 25 млн євро в рік

Реал підготувався до переходу Кіліана Мбаппе

Реал зможе запропонувати французькому нападнику Кіліану Мбаппе велику заробітну плату.

Про це повідомляє As

Мадридський клуб має всі можливості, щоб підписати француза цього літа. У Реала найвища стеля зарплат у Ла-Лізі – 739 млн євро.

Тому "вершкові" готують для форварда ПСЖ зарплату у розмірі 25 млн євро за сезон після сплати податків, а також великий підписний бонус.

Витрати на зарплату француза будуть покриті завдяки продажам вінгера Гарета Бейла, захисника Марсело та хавбека Іско. Це звільнить 60 млн євро у зарплатній відомості клубу.

Нагадаємо, Реал витратить 80 млн євро на перехід Мбаппе.