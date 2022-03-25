Збірні Данії та Нідерландів збиратимуть гроші для допомоги українським дітям

Збірні Данії та Нідерландів спільно з ЮНІСЕФ підтримають Україну у суботньому товариському матчі.

Про це повідомляє Bold.

Команди гратимуть у спеціальній формі з прапорами Данії, Нідерландів та України – потім їх підпишуть гравці та виставлять на аукціон. За посередництва ЮНІСЕФ усі вторговані кошти підуть на допомогу українським дітям.

"Я хочу почати з того, що ми граємо в тіні того, що зараз відбувається в Україні. Особисто мені іноді було важко зосередитися і говорити, що футбол – це головне, коли таке відбувається. Я не думав, що розповідатиму своїм дітям про таке і що це станеться в Європі.

Я радий, що ми займаємось допомогою разом з Нідерландами та ЮНІСЕФ, який робить фантастичну роботу для дітей у всьому світі", – сказав головний тренер Данії Каспер Г’юлман.