Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 16:06 33995
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони
Сьогодні 17:02 19195
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять"
Сьогодні 17:00 13983
Як Володимир Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона
Сьогодні 16:50 10842
Торрес рекомендував Барселоні підписати Зінченка
Сьогодні 13:55 384
Кличко: Російська армія бореться за гроші, а українські воїни - за свободу, за дітей
Сьогодні 13:39 230
Каспаров: Перемога України означатиме крах путінського режиму
Сьогодні 13:16 447
Бєсєдін: Мама та бабуся у Харкові ховалися у підвалах
Сьогодні 10:25 428
Португалія перемогла Туреччину, Північна Македонія вибила Італію. Результати плей-оф кваліфікації на ЧС-2022
Сьогодні 00:18 1815
Україна запропонувала Великій Британії подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу
Вчора 20:15 1005
Прямі трансляції

Бейл назвав умову завершення кар'єри

Сьогодні 20:44 114 0
Гарет Бейл може завершити футбольну кар’єру
Бейл назвав умову завершення кар'єри
Фото - gettyimages
#Бейл

Джерело - cope.es.

Півзахисник Реала Гарет Бейл готовий завершити ігрову кар'єру найближчим часом.

Про це повідомляє Cope.

32-річний гравець довгий час все обмірковував і дійшов висновку, що піде з футболу, якщо Вельс не потрапить на ЧС-2022.

Вчора валлійці обіграли Австрію (2:1) у півфінальному стиковому матчі завдяки дублю Бейла та у червні зустрінуться з переможцем пари Шотландія – Україна. Якщо Вельс не зможе перемогти, Гарет має намір завершити кар'єру.

Актуально: Вельс - Австрія 2:1: огляд матчу

Коментарі ()
Популярне зараз
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 13983
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони 19195
Суркіс відреагував на вивезення 17 млн доларів з України Суркіс відреагував на вивезення 17 млн доларів з України 2200
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 33995
Початок легенди. Олімпійське золото Володимира Кличка в Атланті Початок легенди. Олімпійське золото Володимира Кличка в Атланті 7323
Як Володимир Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Володимир Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 10842
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 15543 2
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7603
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 87392 1
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 23477
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 19880
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8045