Бейл назвав умову завершення кар'єри

Гарет Бейл може завершити футбольну кар’єру

Півзахисник Реала Гарет Бейл готовий завершити ігрову кар'єру найближчим часом.

Про це повідомляє Cope.

32-річний гравець довгий час все обмірковував і дійшов висновку, що піде з футболу, якщо Вельс не потрапить на ЧС-2022.

Вчора валлійці обіграли Австрію (2:1) у півфінальному стиковому матчі завдяки дублю Бейла та у червні зустрінуться з переможцем пари Шотландія – Україна. Якщо Вельс не зможе перемогти, Гарет має намір завершити кар'єру.

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