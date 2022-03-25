Бейл назвав умову завершення кар'єри

Джерело - cope.es.
Півзахисник Реала Гарет Бейл готовий завершити ігрову кар'єру найближчим часом.
Про це повідомляє Cope.
32-річний гравець довгий час все обмірковував і дійшов висновку, що піде з футболу, якщо Вельс не потрапить на ЧС-2022.
Вчора валлійці обіграли Австрію (2:1) у півфінальному стиковому матчі завдяки дублю Бейла та у червні зустрінуться з переможцем пари Шотландія – Україна. Якщо Вельс не зможе перемогти, Гарет має намір завершити кар'єру.
Актуально: Вельс - Австрія 2:1: огляд матчу