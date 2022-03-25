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Торрес рекомендував Барселоні підписати Зінченка

Сьогодні 13:55 94 0
Тransfermarkt оцінює українця у 25 мільйонів євро
Торрес рекомендував Барселоні підписати Зінченка
#Барселона, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - Tribuna.com.

Нападник Барселони Ферран Торрес рекомендував керівництву іспанського клубу підписати в літнє трансферне вікно гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

Про це повідомляє Fichajes.net.

Іспанський форвард, колишній одноклубник Зінченка по Манчестер Сіті, рекомендував оформити трансфер 25-річного українця, враховуючи його поточну ситуацію в англійському клубі, безпосередньо президенту Барселони Жоану Лапорті, головному тренеру Хаві та спортивному директору Матео Алемані.

Контракт Зінченко з Манчестер Сіті закінчується літом 2024 року. Схоже, клуб з Англії хоче продати українця, щоб підписати ще одного лівого захисника, який зможе конкурувати з Жоау Канселу.

Барселона водночас хоче підписати лівого захисника, який би якісно замінив Жорді Альбу. Серед кандидатів Хосе Гайя (Валенсія), Алекс Грімальдо (Бенфіка), Хаві Галан (Сельта), Ніколас Тальяфіко (Аякс) та Алекс Морено (Бетіс).

Каталонці в цілому працюють над створення нової команди на наступний сезон, яка могла б стати однією з найкращих у світі. Влітку команда буде намагатися об’єднати в клубі футболістів найвищого рівня, які зможуть дати якісний стрибок в усіх напрямках. Переходи Андреаса Крістенсена (Челсі) та Франка Кесс’є (Мілан) вже узгоджені. Клуб працює над підписанням Нуссаїра Мазрауі (Аякс) та Сесара Аспілікуети (Челсі), але основна мета Лапорти - Ерлінг Голанд з дортмундської Боруссії.

Зінченко в поточному сезоні 17 раз виходив на поле у футболці Манчестер Сіті, зробив 2 асисти. Тransfermarkt оцінює українця у 25 мільйонів євро.

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