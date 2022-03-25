Фенербахче хоче підписати Ісмаїлі

Наступного тижня очікується приїзд агента футболіста до Стамбула

Турецький Фенербахче виявляє інтерес до підписання 32-річного лівого фулбека Шахтаря Ісмаїлі.

Про це повідомляє Fotospor.

Жовті канарки вже запросили агента футболіста на переговори до Стамбула. Очікується, що той прибуде до Туреччини наступного тижня.

До цього агент Ісмаїлі вів активні переговори з бразильськими Сантосом та Ботафого, проте не дійшов згоди.

Зазначається, що нині Ісмаїлі через агента вимагає від нового клубу щонайменше дворічний контракт з окладом у 2 мільйони євро за сезон. Також бразилець хоче заробити 200 тисяч євро за місяці, що залишилися в поточному сезоні, але готовий погодиться на певне зменшення загальної суми, якщо її частина буде йому виплачена одразу у вигляді підписного бонусу.

Контракт Ісмаїлі із Шахтарем діє до літа 2023 року. Його оціночна вартість на порталі Transfermarkt дорівнює 3,5 мільйонам євро.