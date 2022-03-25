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Арановський: Сьогодні бути українцем - це бренд

Сьогодні 15:10 215 0
Український арбітр висловив свою думку
Арановський: Сьогодні бути українцем - це бренд

Джерело - ТК Футбол.

Український арбітр Євген Арановський висловив свою думку про війну росії проти України.

"Мене не хвилює, що буде у росіян. Погано їм буде, чи добре. Мені по барабану. Мене хвилює моя країна та мої люди, які тут живуть. Про росіян я взагалі не хочу говорити.

Нині українці - це єдина нація. Я ніколи раніше не пишався так сильно, що я українець. Сьогодні бути українцем - це бренд. Я щиро вірю в наш народ та в нашу армію. Те, що сьогодні робить наша армія, важко описати словами. Це фантастика. Окупантів тут не чекають, вони не потрібні.

Те, що відбувається у росії - це фашизм. Нехай вони згорять у пеклі й винищать один одного. Мені все одно. Скільки б не виривали квітів - весна прийде", – сказав Арановський.

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