Арановський: Сьогодні бути українцем - це бренд

Український арбітр Євген Арановський висловив свою думку про війну росії проти України.

"Мене не хвилює, що буде у росіян. Погано їм буде, чи добре. Мені по барабану. Мене хвилює моя країна та мої люди, які тут живуть. Про росіян я взагалі не хочу говорити.

Нині українці - це єдина нація. Я ніколи раніше не пишався так сильно, що я українець. Сьогодні бути українцем - це бренд. Я щиро вірю в наш народ та в нашу армію. Те, що сьогодні робить наша армія, важко описати словами. Це фантастика. Окупантів тут не чекають, вони не потрібні.

Те, що відбувається у росії - це фашизм. Нехай вони згорять у пеклі й винищать один одного. Мені все одно. Скільки б не виривали квітів - весна прийде", – сказав Арановський.