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Денисов: Коментатор та техперсонал мають йти у бомбосховище

Сьогодні 08:55 155 0
Директор телеканалів Футбол 1/2/3 розповів про відновлення ефіру
Денисов: Коментатор та техперсонал мають йти у бомбосховище

Джерело - ТК Футбол.

Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов прокоментував відновлення мовлення телеканалу Футбол 1.

"Це було дуже важко зробити з технічного погляду, але все вийшло. За кілька днів команда телеканалів Футбол 1/2/3 змогла зробити те, щоб відновити наше мовлення.

Починаємо з матчів збірних, розпочинаємо з Ліги націй. Також цього дня будуть матчі плей-оф кваліфікації ЧС у Катарі.

Не все просто, як ви знаєте. Зараз воєнний час, тож усе може статися. Якщо буде повітряна тривога, то і коментатор, і технічний персонал мають іти у бомбосховищі. Сподіватимемося, що таких випадків буде небагато.

Починаємо із матчів збірних, потім додамо інші турніри. Також Футбол NEWS та Денисов Time з'являться на телеканалах Футбол.

Головна новина - ми відновлюємо мовлення. Все буде Україна", - зазначив Денисов.

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