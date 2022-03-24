Голкіпер Металіста перейде у турецький клуб

Олександр Рибка змінить клуб

Голкіпер Металіста Олександр Рибка близький до того, щоб підписати короткостроковий контракт із турецьким клубом Болуспор.

Про це повідомляє sport.ua.

Рибка виступатиме за Болуспор до кінця цього сезону. Трансфер буде здійснено найближчими днями, чому сприяє спеціальний дозвіл від ФІФА та УЄФА на від'їзд футболістів з України через напад на країну путінської армії.

Болуспор виступає у другому за силою дивізіоні турецького футболу. Клуб нині має проблему на воротарській позиції, оскільки двоє з трьох голкіперів першої команди перебувають у лазареті.

Нагадаємо, Металіст відпустив найкращого бомбардира у чемпіонат Бразилії.