Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 17:51 32188
Захарєєв виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 21:27 379
Шаботову виключили зі складу збірної України
Вчора 20:27 1063
ДБР розслідує виїзд Суркісів з України
Вчора 17:15 970
Віталій Кличко: У нас лише одне послання росіянам: геть із України
Вчора 15:09 466
У Маріуполі через обвал будинку загинула 11-річна гімнастка
Вчора 14:09 633
Кополовець: Луческу краще закінчити з футболом після слів, що спорт у росії не повинен страждати
Вчора 08:55 759
Усику дозволили виїхати з України для бою з Джошуа
22.03.2022 22:39 632
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Маямі
22.03.2022 20:25 545
Матч Динамо – Спортінг відбудеться у Бухаресті
22.03.2022 19:12 943 1
Прямі трансляції

Керівник Ла-Ліги розкритикував новий проєкт Суперліги

Вчора 23:37 124 0
Хав'єр Тебас прокоментував новий проєкт Суперліги Європи.
Керівник Ла-Ліги розкритикував новий проєкт Суперліги
#Суперліга

Джерело - football-italia.net.

Новий проєкт Суперліги приречений на провал через відсутність клубів АПЛ.

Про це розповів президент Ла-Ліги Хав'єр Тебас.

"Флорентіно Перес ніколи не програє, він завжди щось вигадує. Ідея Суперліги з'явилася багато років тому, і вона більшою мірою належить Флорентіно, а не Реалу. Вона, як і раніше, існує.

Реал, Барселона та Ювентус надають великого значення рішенню Євросоюзу, але уряди європейських країн уже висловили думку з цього питання.

Вони працюють над іншим проєктом, який знову провалиться. У ньому не буде англійських клубів. Вони підуть проти УЄФА, ФІФА та Прем'єр-ліги", – сказав Тебас.

Коментарі ()
Популярне зараз
ДБР розслідує виїзд Суркісів з України ДБР розслідує виїзд Суркісів з України 970
Шаботову виключили зі складу збірної України Шаботову виключили зі складу збірної України 1063
Визначився кошик збірної України при жеребкуванні ЧС-2022 Визначився кошик збірної України при жеребкуванні ЧС-2022 1152
Домрачева заступилася за російських та білоруських спортсменів, що потрапили під санкції Домрачева заступилася за російських та білоруських спортсменів, що потрапили під санкції 1432
Клімас: Усику не потрібен дозвіл залишити Україну Клімас: Усику не потрібен дозвіл залишити Україну 954
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 32188
Рекомендуємо
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 38135 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 165099 3
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 6590
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 10793
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 91914
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5495