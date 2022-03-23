Керівник Ла-Ліги розкритикував новий проєкт Суперліги

Новий проєкт Суперліги приречений на провал через відсутність клубів АПЛ.

Про це розповів президент Ла-Ліги Хав'єр Тебас.

"Флорентіно Перес ніколи не програє, він завжди щось вигадує. Ідея Суперліги з'явилася багато років тому, і вона більшою мірою належить Флорентіно, а не Реалу. Вона, як і раніше, існує.

Реал, Барселона та Ювентус надають великого значення рішенню Євросоюзу, але уряди європейських країн уже висловили думку з цього питання.

Вони працюють над іншим проєктом, який знову провалиться. У ньому не буде англійських клубів. Вони підуть проти УЄФА, ФІФА та Прем'єр-ліги", – сказав Тебас.