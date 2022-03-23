Джерело - isport.ua.
Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба цікавий Реалу, ПСЖ, Ювентусу, а також двом клубам АПЛ.
Про це повідомляє Sky Sports.
Клуби контактують із агентами півзахисника, контракт якого з Манчестер Юнайтед спливає влітку. Офіційних пропозицій гравцеві поки що не надходило.
Француз ще не вирішив, чи піде з клубу. Важливий вплив на рішення Поля вплине на те, кого клуб призначить на посаду головного тренера.
Також стало відомо, що Манчестер Юнайтед не робив півзахиснику нових пропозицій щодо контракту з минулого літа.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед провів переговори з тренером Аякса.