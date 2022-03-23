Погба може змінити клуб

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба цікавий Реалу, ПСЖ, Ювентусу, а також двом клубам АПЛ.

Про це повідомляє Sky Sports.

Клуби контактують із агентами півзахисника, контракт якого з Манчестер Юнайтед спливає влітку. Офіційних пропозицій гравцеві поки що не надходило.

Француз ще не вирішив, чи піде з клубу. Важливий вплив на рішення Поля вплине на те, кого клуб призначить на посаду головного тренера.

Також стало відомо, що Манчестер Юнайтед не робив півзахиснику нових пропозицій щодо контракту з минулого літа.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед провів переговори з тренером Аякса.