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Погба зацікавив європейські ТОП-клуби

Сьогодні 21:11 126 0
Погба може змінити клуб
Погба зацікавив європейські ТОП-клуби
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Поль Погба

Джерело - isport.ua.

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба цікавий Реалу, ПСЖ, Ювентусу, а також двом клубам АПЛ.

Про це повідомляє Sky Sports.

Клуби контактують із агентами півзахисника, контракт якого з Манчестер Юнайтед спливає влітку. Офіційних пропозицій гравцеві поки що не надходило.

Француз ще не вирішив, чи піде з клубу. Важливий вплив на рішення Поля вплине на те, кого клуб призначить на посаду головного тренера.

Також стало відомо, що Манчестер Юнайтед не робив півзахиснику нових пропозицій щодо контракту з минулого літа.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед провів переговори з тренером Аякса.

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