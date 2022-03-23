Телеканали Футбол відновлять мовлення

Телеканали Футбол 1/2/3 відновлюють мовлення.

Про це розповів директор телеканалів Олександр Денисов.

"Друзі, маємо для всіх таку новину. Завтра, в четвер 24 березня, о 18.00, ми відновлюємо мовлення Футболів. Починаємо відразу з прямих трансляцій збірних, згодом додамо в ефір інші турніри та Футбол News. Будемо намагатися кожного дня надавати вам позитивний настрій. Він зараз всім нам дуже потрібен.

Стартуємо з live матчу Ліги Націй Молдова – Казахстан, а далі пряма трансляція гри плей-оф до чемпіонату світу Португалія – Туреччина. Приємного! Все буде Україна", - розповів Денисов.