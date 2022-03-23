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Телеканали Футбол відновлять мовлення

Сьогодні 19:11 401 0
Олександр Денисов анонсував поновлення мовлення каналів
Телеканали Футбол відновлять мовлення
#Футбол 1/2/3

Джерело - Чемпіон.

Телеканали Футбол 1/2/3 відновлюють мовлення.

Про це розповів директор телеканалів Олександр Денисов.

"Друзі, маємо для всіх таку новину. Завтра, в четвер 24 березня, о 18.00, ми відновлюємо мовлення Футболів. Починаємо відразу з прямих трансляцій збірних, згодом додамо в ефір інші турніри та Футбол News. Будемо намагатися кожного дня надавати вам позитивний настрій. Він зараз всім нам дуже потрібен.

Стартуємо з live матчу Ліги Націй Молдова – Казахстан, а далі пряма трансляція гри плей-оф до чемпіонату світу Португалія – Туреччина. Приємного! Все буде Україна", - розповів Денисов.

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