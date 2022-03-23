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Реал визначився із майбутнім Анчелотті

Сьогодні 18:27 89 0
Карло Анчелотті продовжить тренувати Реал
Реал визначився із майбутнім Анчелотті
Фото - gettyimages
#Анчелотті, #Реал Мадрид, #Ла-Ліга

Джерело - isport.ua.

Керівництво Реала визначилося із майбутнім головного тренера Карло Анчелотті.

Про це повідомляє видання Cadena SER.

Мадридці довіряють Карло Анчелотті та не шукає нового тренера. Незважаючи на розгром від Барселони (0:4) та критику на адресу італійського фахівця, мадридський клуб не шукає заміни для Анчелотті.

Реал вірить, що Анчелотті повністю відпрацює свій дворічний контракт і вважає італійця ідеальним тренером на наступний сезон.

Нагадаємо, ультрас Реала підтримали Україну перед Ель Класіко.

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