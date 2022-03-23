Реал визначився із майбутнім Анчелотті

Карло Анчелотті продовжить тренувати Реал

Керівництво Реала визначилося із майбутнім головного тренера Карло Анчелотті.

Про це повідомляє видання Cadena SER.

Мадридці довіряють Карло Анчелотті та не шукає нового тренера. Незважаючи на розгром від Барселони (0:4) та критику на адресу італійського фахівця, мадридський клуб не шукає заміни для Анчелотті.

Реал вірить, що Анчелотті повністю відпрацює свій дворічний контракт і вважає італійця ідеальним тренером на наступний сезон.

Нагадаємо, ультрас Реала підтримали Україну перед Ель Класіко.