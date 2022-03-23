Реал визначився із майбутнім Анчелотті

Джерело - isport.ua.
Керівництво Реала визначилося із майбутнім головного тренера Карло Анчелотті.
Про це повідомляє видання Cadena SER.
Мадридці довіряють Карло Анчелотті та не шукає нового тренера. Незважаючи на розгром від Барселони (0:4) та критику на адресу італійського фахівця, мадридський клуб не шукає заміни для Анчелотті.
Реал вірить, що Анчелотті повністю відпрацює свій дворічний контракт і вважає італійця ідеальним тренером на наступний сезон.
Нагадаємо, ультрас Реала підтримали Україну перед Ель Класіко.