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Ювентус зацікавлений у трансфері Салаха

Сьогодні 17:29 128 0
Контракт Салаха з Ліверпулем спливає влітку 2023 року
Ювентус зацікавлений у трансфері Салаха
Фото - gettyimages
#Ліверпуль, #Салах, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - football24.ua.

Ювентус розглядає варіант із трансфером нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Єгиптянин, який забив 153 голи за неповних 5 сезонів у Ліверпулі, не може узгодити новий контракт із мерсисайдцями. Чинна угода завершується влітку 2023-го, і все частіше лунають розмови про можливий відхід 29-річного нападника.

Ювентус бачить у ньому ідеальне доповнення атаки. У Турині не проти сформувати тріо Салах-К'єза-Влахович.

Нагадаємо, Салах незадоволений новим запропонованим контрактом від Ліверпуля.

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