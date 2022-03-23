Ювентус зацікавлений у трансфері Салаха

Контракт Салаха з Ліверпулем спливає влітку 2023 року

Ювентус розглядає варіант із трансфером нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Єгиптянин, який забив 153 голи за неповних 5 сезонів у Ліверпулі, не може узгодити новий контракт із мерсисайдцями. Чинна угода завершується влітку 2023-го, і все частіше лунають розмови про можливий відхід 29-річного нападника.

Ювентус бачить у ньому ідеальне доповнення атаки. У Турині не проти сформувати тріо Салах-К'єза-Влахович.

Нагадаємо, Салах незадоволений новим запропонованим контрактом від Ліверпуля.