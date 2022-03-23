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Росія подасть заявку на проведення чемпіонатів Європи 2028 та 2032 років

Сьогодні 16:12 348 3
росія хоче провести Євро
Росія подасть заявку на проведення чемпіонатів Європи 2028 та 2032 років
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Росія подасть подвійну заявку на проведення чемпіонатів Європи 2028 та 2032 років.

Про це розповів віцепрезидент Російського футбольного союзу Сергій Анохін.

"Подамо заявку на проведення чемпіонатів Європи 2028 та 2032 років – це важливо.

Коли подамо заявку? Ну це у виконавчого органу треба уточнювати", - розповів Анохін.

Країни, які приймуть чемпіонати Європи у 2028 та 2032 роках, будуть названі у вересні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія та Ірландія приймуть Євро-2028.

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