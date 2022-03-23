Росія подасть заявку на проведення чемпіонатів Європи 2028 та 2032 років

росія хоче провести Євро

Джерело - Чемпіон.

Росія подасть подвійну заявку на проведення чемпіонатів Європи 2028 та 2032 років.

Про це розповів віцепрезидент Російського футбольного союзу Сергій Анохін.

"Подамо заявку на проведення чемпіонатів Європи 2028 та 2032 років – це важливо. Коли подамо заявку? Ну це у виконавчого органу треба уточнювати", - розповів Анохін.

Країни, які приймуть чемпіонати Європи у 2028 та 2032 роках, будуть названі у вересні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія та Ірландія приймуть Євро-2028.