Ярмоленко: Людям соромно мати російське громадянство

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко розказав, як зараз живеться в Лондоні людям із російським громадянством.

"Я думаю, людям просто соромно мати російське громадянство, і це добре. Це те, чого ми й домагаємось. Їм має бути соромно за це, соромно за те, що вони мовчать, соромно за те, що вони не вплинуть на свого "суперпрезидента".

Ті росіяни, які навчаються з моїми дітьми в школі, приходять і кажуть: "Жах, що відбувається, наш президент збожеволів". Щиро кажуть. Пропонують допомогу, якщо комусь треба.

Не говоритиму погано про всіх росіян. Є адекватні люди, які розуміють усе і, можливо, намагаються вплинути на це якось, але нічого не відбувається. А є люди тупі, котрі нічого не бачать - їм показали новини. Просто нація зомбі, як я їх називаю", - сказав Ярмоленко.