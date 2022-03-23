Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 17:51 32017
ДБР розслідує виїзд Суркісів з України
Сьогодні 17:15 287
Віталій Кличко: У нас лише одне послання росіянам: геть із України
Сьогодні 15:09 252
У Маріуполі через обвал будинку загинула 11-річна гімнастка
Сьогодні 14:09 536
Кополовець: Луческу краще закінчити з футболом після слів, що спорт у росії не повинен страждати
Сьогодні 08:55 679
Усику дозволили виїхати з України для бою з Джошуа
Вчора 22:39 595
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Маямі
Вчора 20:25 515
Матч Динамо – Спортінг відбудеться у Бухаресті
Вчора 19:12 889 1
Євроліга дискваліфікувала усі російські клуби
Вчора 17:45 476
Подкопаєва: Допоможіть Україні перемогти у цій страшній війні та вижити
Вчора 14:09 560
Прямі трансляції

Ярмоленко: Людям соромно мати російське громадянство

Сьогодні 15:56 215 0
Ярмоленко: Людям соромно мати російське громадянство
#Андрій Ярмоленко

Джерело - ТК Футбол.

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко розказав, як зараз живеться в Лондоні людям із російським громадянством.

"Я думаю, людям просто соромно мати російське громадянство, і це добре. Це те, чого ми й домагаємось. Їм має бути соромно за це, соромно за те, що вони мовчать, соромно за те, що вони не вплинуть на свого "суперпрезидента".

Ті росіяни, які навчаються з моїми дітьми в школі, приходять і кажуть: "Жах, що відбувається, наш президент збожеволів". Щиро кажуть. Пропонують допомогу, якщо комусь треба.

Не говоритиму погано про всіх росіян. Є адекватні люди, які розуміють усе і, можливо, намагаються вплинути на це якось, але нічого не відбувається. А є люди тупі, котрі нічого не бачать - їм показали новини. Просто нація зомбі, як я їх називаю", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сабо мріє вигнати всіх росіян з України Сабо мріє вигнати всіх росіян з України 1206
Гутцайт підтвердив від'їзд Усика з України Гутцайт підтвердив від'їзд Усика з України 1237
Сидорчук, Степаненко і Пятов можуть перейти у європейський клуб Сидорчук, Степаненко і Пятов можуть перейти у європейський клуб 989
Нападник Ліверпуля перейде у Мілан Нападник Ліверпуля перейде у Мілан 1142
Ярмоленко назвав список адекватних росіян зі світу спорту Ярмоленко назвав список адекватних росіян зі світу спорту 1414
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 32017
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8017
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 23412
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 156866 5
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 13446
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 16384
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 23757