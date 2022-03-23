Ярмоленко: Люди, що мовчать про війну, померли для мене

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко розказав про ставлення до росіян, які не засудили вторгнення в Україну.

"Жодної реакції не сталося від тих людей, до кого я звертався, від жодної людини. Бог їм суддя. Когось благати про щось я не збираюся. Час розставить усе на свої місця.

Мені взагалі байдуже на російських футболістів, на тих, що мовчать. Зірки, співаки, спортсмени - ці люди, що мовчать, висловилися погано про ситуацію, що відбувається в Україні. Хто насправді не каже, що це війна, для мене їх не існує. Для мене вони померли", - сказав Ярмоленко.