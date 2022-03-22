У спортивному просторі росії ще залишились адекватні люди.

Про це розповів український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленка в інтерв'ю Денисов Time.

"Євген Савін, той що Красава. Колишній футболіст, YouTube-блогер. Мені було приємно, що він підтримав Україну та адекватно дивиться на речі. Це не якась "воєнна операція", від кого нас звільняти, це маячня. Не розумію, як люди можуть у це вірити. Люди реально йдуть вбивати "Бендеру", ну як можна бути таким тупим?! У тебе ж телефон є, хоча б глянь, хто це, і коли він жив.

Важко не відзначити Юрія Дудя, дивлюся з ним усі інтерв'ю. Він висловив свою позицію, показує російській аудиторії, що насправді відбувається. Люди – молодці.

У моєї сім'ї є родич, не говоритиму хто це, але він проживає в Москві. Коли все почалося, він одразу пішов на мітинг, але не минуло 10 хвилин, і його заарештували та посадили на 15 діб. Він вийшов, і йому сказали: "Якщо таке повториться, ми посадимо тебе на 15 років", – заявив Ярмоленко.