Шевченко: Не думаю, що відносини з Росією коли-небудь стануть колишніми

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко усвідомлює, що про дружбу з росіянами більше не може бути й мови.

Про це заявив фахівець.

"Із самого початку говорив, що не вірив, що таке може трапитися. У нас були давні стосунки з росією, і я не думаю, що вони коли-небудь стануть колишніми.

Але я також знаю, що є багато росіян, котрі хочуть зупинити війну. Мій посил завжди один і той самий: йдіть на вулицю. Я знаю, що це нелегко. У росії небезпечно. Але єдиний спосіб зупинити війну - сказати правду. Більшість людей у росії не знають правди.

Ми повинні чинити тиск. Президент Росії - не хочу називати це ім'я - сказав, що це "спецоперація". Це не спецоперація. Це вбивство безневинних. Це люди в оточенні. Це міста розбомблені", - сказав Шевченко.