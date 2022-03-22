Фонсека: Важко дивитися, як руйнують Україну і вбивають невинних людей

Важко дивитися на те, що відбувається, як руйнують Україну і вбивають невинних людей.

Про це заявив колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека.

"Дуже складно. Те, що там відбувається, - це трагедія. Чоловіки не можуть виїхати. Є люди в дуже важкій ситуації. Люди, які працювали зі мною. Вони намагаються врятуватися від війни, але це дуже важко.

Я був у Шахтарі протягом трьох років, цього року я повернувся жити в Україну. Час, коли я там жив, був досить важким, але ще важче було дивитися, що відбувається, як руйнують країну і вбивають невинних людей. Там мої друзі, а допомогти їм було неможливо", - сказав Фонсека.