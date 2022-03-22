Нагорняк: росіяни - не народ, а біомаса

Головний тренер збірної України U-18 Сергій Нагорняк поділився думкою з приводу населення росії.

"Вибачте за грубість, але не можу втриматися: росіяни - це не народ, а біомаса. Найбагатша у світі країна з величезними ресурсами, при цьому кожен п'ятий за межею бідності, кожен третій обігріває дім дровами, їхні олігархи жирують, а 75% населення підтримують знищення України.

Так, у них є нормальні люди, але мало. Що є показовим: серед російських спортсменів нормальних людей майже немає. Позатикали язики в дупи і вдають, що їх це не стосується", - сказав Нагорняк.