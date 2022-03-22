Нагорняк: Чудовисько з бункера захотіло увійти в історію

Наставник збірної України U-18 Сергій Нагорняк прокоментував війну з Росією.

"Не можу про все це говорити без агресії. Ми всі усвідомлювали, наскільки неадекватний у нас сусід. Але також майже всі до останнього моменту не вірили у можливість повномасштабної війни. Думали - "політика", "нагнітають".

Це біда. Чудовисько з бункера захотіло увійти в історію… І увійшло. Тільки у негативному плані.

Я грав у РФ. І тоді, у 1990-х, мені здавалося, що вони загалом звичайні люди, багато в чому схожі на нас. Що ж сталося? Є таке слово - пропаганда. Воно змінює все. А там така пропаганда, що посади будь-яку людину перед телевізором буквально на день, і вона радикально поміняє бачення світу.

Там це машина. Система. Там усі керують такі, вибачте, п******и, як Соловйов, які, на мою думку, новий тип людей виховали - зазомбованих баранів.

Давним-давно прочитав думку, що з усього людства лише 15% людей мають логічне мислення. Не вірив. Але РФ змусила повірити", - зазначив Нагорняк.