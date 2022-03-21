Манчестер Юнайтед розглядає чотирьох кандидатів на посаду головного тренера

Манчестер Юнайтед влітку змінить головного тренера

Манчестер Юнайтед не планує запрошувати Томаса Тухеля на посаду головного тренера.

Про це повідомляють джерела Sky Sports.

Манкуніанці хочуть дистанціюватися від чуток про можливе запрошення німця, який очолює Челсі, і інформація про інтерес до нього характеризується як така, що не відповідає дійсності.

Зараз розглядаються лише чотири варіанти: Маурісіо Почеттіно (ПСЖ), Ерік тен Гаг (Аякс), Луїс Енріке (збірна Іспанії), Хулен Лопетегі (Севілья).

Нагадаємо, Погба, Кавані та Лінгард влітку покинуть Манчестер Юнайтед.