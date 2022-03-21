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Манчестер Юнайтед розглядає чотирьох кандидатів на посаду головного тренера

Сьогодні 22:14 173 0
Манчестер Юнайтед влітку змінить головного тренера
Манчестер Юнайтед розглядає чотирьох кандидатів на посаду головного тренера
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Почеттіно, #Тен Гаг, #Футбольні трансфери, #Томас Тухель

Джерело - skysports.com.

Манчестер Юнайтед не планує запрошувати Томаса Тухеля на посаду головного тренера.

Про це повідомляють джерела Sky Sports.

Манкуніанці хочуть дистанціюватися від чуток про можливе запрошення німця, який очолює Челсі, і інформація про інтерес до нього характеризується як така, що не відповідає дійсності.

Зараз розглядаються лише чотири варіанти: Маурісіо Почеттіно (ПСЖ), Ерік тен Гаг (Аякс), Луїс Енріке (збірна Іспанії), Хулен Лопетегі (Севілья).

Нагадаємо, Погба, Кавані та Лінгард влітку покинуть Манчестер Юнайтед.

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