Манчестер Юнайтед розглядає чотирьох кандидатів на посаду головного тренера

Джерело - skysports.com.
Манчестер Юнайтед не планує запрошувати Томаса Тухеля на посаду головного тренера.
Про це повідомляють джерела Sky Sports.
Манкуніанці хочуть дистанціюватися від чуток про можливе запрошення німця, який очолює Челсі, і інформація про інтерес до нього характеризується як така, що не відповідає дійсності.
Зараз розглядаються лише чотири варіанти: Маурісіо Почеттіно (ПСЖ), Ерік тен Гаг (Аякс), Луїс Енріке (збірна Іспанії), Хулен Лопетегі (Севілья).
Нагадаємо, Погба, Кавані та Лінгард влітку покинуть Манчестер Юнайтед.