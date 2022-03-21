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Куртуа пояснив розгром від Барселони

Сьогодні 20:52 255 0
Тібо Куртуа прокоментував поразку від Барселони
Куртуа пояснив розгром від Барселони
Фото - gettyimages
#Барселона, #Куртуа, #Реал Мадрид

Джерело - tribuna.com.

Реал провалив як перший, так і другий тайм матчу з Барселоною.

Про це розповів голкіпер мадридського клубу Тібо Куртуа.

"Ми неприйнятно представили Реал. Ми хотіли інтенсивно розпочати гру, але суперник знаходив вільні зони, ми діяли недостатньо компактно. Перший гол, можливо, був пропущений через нашу неуважність. Другий пропустили з тієї ж причини. Думали, що після перерви зможемо повернутися в гру.

Ми повинні обговорити тактику всередині команди. У нас не вдався ні початок матчу, ні другий тайм.

Іноді матчі вимагають зміни тактики в перерві. Ми добре почали, Вальверде мав момент, а потім ми провалилися. Ми не знайшли вільного гравця при виході з оборони. У другому таймі ми припинили боротися. У Барси були шанси, результат міг бути набагато гіршим", – сказав Куртуа.

Нагадаємо, Барселона на виїзді розгромила Реал.

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