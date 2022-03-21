Головне
Бех-Романчук здобула срібло чемпіонату світу у потрійному стрибку
Вчора 14:27 707
Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20
Сьогодні 18:12 201882
Володимир Кличко: Наша воля сильніша за будь-яку зброю і будь-яку армію
Сьогодні 12:41 430
Протасов: Не можна говорити, що футбол та спорт поза політикою
Сьогодні 11:40 411
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 10:39 1319
Терлюга: Ми розпочнемо нове життя у новій Україні - цей день настане незабаром
Сьогодні 10:25 267
Остап Маркевич: Нам потрібна рішуча, дієва допомога, засоби, що допоможуть закрити небо
Сьогодні 08:24 276
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 06:59 30702
Дюплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною в приміщенні
Вчора 23:09 601
Герей виграв міжнародний турнір та направить призові кошти на допомогу ЗСУ
Вчора 22:54 397
Прямі трансляції

Керівництво УАФ обговорило з Кличко доставку до Києва гуманітарної допомоги

Сьогодні 19:13 218 0
Віталій Кличко прокоментував зустріч з УАФ
Керівництво УАФ обговорило з Кличко доставку до Києва гуманітарної допомоги
#Віталій Кличко, #Олексій Михайличенко, #Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Міський голова Києва Віталій Кличко провів зустріч із представниками Української асоціації футболу (УАФ). 

Про це розповів мер столиці у Facebook.

"Українська асоціація футболу створила координаційний центр із гуманітарних питань разом із ФІФА та УЄФА. І сьогодні ми обговорили потреби Києва, які асоціація, що приймає гуманітарні вантажі з Європи, врахує в допомозі столиці. 

Вантажі, за словами Андрія Павелка,  йдуть  від національних футбольних асоціацій, федерацій та футбольних клубів Європи та світу. 

Також Українська асоціація футболу запропонувала допомогу у відправленні дітей, яких сьогодні евакуйовують до Києва з інших міст, у спортивні табори на західну Україну та табори європейських клубів і національних федерацій у інших країнах", - розповів Кличко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу-2022 Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу-2022 1319
Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга 4991
Аталанта без Маліновського здолала Болонью. Результати 30 туру Серії А Аталанта без Маліновського здолала Болонью. Результати 30 туру Серії А 1583
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 30702
Барселона на виїзді розгромила Реал. Результати матчів 29 туру Ла-Ліги Барселона на виїзді розгромила Реал. Результати матчів 29 туру Ла-Ліги 1494
Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20 Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20 201882
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 11973
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 156835 5
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8004
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 16372
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6155 1
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6455