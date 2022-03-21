Керівництво УАФ обговорило з Кличко доставку до Києва гуманітарної допомоги

Міський голова Києва Віталій Кличко провів зустріч із представниками Української асоціації футболу (УАФ).

Про це розповів мер столиці у Facebook.

"Українська асоціація футболу створила координаційний центр із гуманітарних питань разом із ФІФА та УЄФА. І сьогодні ми обговорили потреби Києва, які асоціація, що приймає гуманітарні вантажі з Європи, врахує в допомозі столиці.

Вантажі, за словами Андрія Павелка, йдуть від національних футбольних асоціацій, федерацій та футбольних клубів Європи та світу.

Також Українська асоціація футболу запропонувала допомогу у відправленні дітей, яких сьогодні евакуйовують до Києва з інших міст, у спортивні табори на західну Україну та табори європейських клубів і національних федерацій у інших країнах", - розповів Кличко.