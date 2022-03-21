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Кличко: УАФ створила координаційний центр із гуманітарних питань

Сьогодні 19:02 165 0
Кличко: УАФ створила координаційний центр із гуманітарних питань
#Віталій Кличко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з керівництво Української асоціації футболу.

Про це заявив Кличко.

"Друзі! Сьогодні до мене завітало керівництво Української асоціації футболу - її президент Андрій Павелко і перші віце-президенти Олексій Михайличенко та Вадим Костюченко. 

Українська асоціація футболу створила координаційний центр із гуманітарних питань разом із ФІФА та УЄФА. І сьогодні ми обговорили потреби Києва, які асоціація, що приймає гуманітарні вантажі з Європи, врахує в допомозі столиці. 

Вантажі, за словами Андрія Павелка,  йдуть  від національних футбольних асоціацій, федерацій та футбольних клубів Європи та світу. 

Також Українська асоціація футболу запропонувала допомогу у відправленні дітей, яких сьогодні евакуйовують до Києва з інших міст, у спортивні табори на західну Україну та табори європейських клубів і національних федерацій в інших країнах", - зазначив Кличко.

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