Кличко: УАФ створила координаційний центр із гуманітарних питань

Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з керівництво Української асоціації футболу.

Про це заявив Кличко.

"Друзі! Сьогодні до мене завітало керівництво Української асоціації футболу - її президент Андрій Павелко і перші віце-президенти Олексій Михайличенко та Вадим Костюченко.

Українська асоціація футболу створила координаційний центр із гуманітарних питань разом із ФІФА та УЄФА. І сьогодні ми обговорили потреби Києва, які асоціація, що приймає гуманітарні вантажі з Європи, врахує в допомозі столиці.

Вантажі, за словами Андрія Павелка, йдуть від національних футбольних асоціацій, федерацій та футбольних клубів Європи та світу.

Також Українська асоціація футболу запропонувала допомогу у відправленні дітей, яких сьогодні евакуйовують до Києва з інших міст, у спортивні табори на західну Україну та табори європейських клубів і національних федерацій в інших країнах", - зазначив Кличко.