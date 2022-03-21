Головний тренер Реала Карло Анчелотті пояснив поразку Барселоні у 29 турі Ла-Ліги.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Пояснити поразку доволі просто. Барселона грала краще за Реал – це основна причина. Ми хотіли більше контролювати м'яч, тиснути на суперника, але не вийшло. Поразка – це моя провина. Я сказав це гравцям у роздягальні.

Команду важко було впізнати. Все пішло не так. Треба забути цю гру і рухатися далі. Тим більше, що у Реала є перевага в таблиці. План на гру не спрацював, таке трапляється. В такій ситуації треба не боятися брати на себе відповідальність. Я це зробив. Я провалився", – цитує Анчелотті.