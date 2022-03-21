Цитаішвілі може перейти до Ференцвароша

Джерело - isport.ua.
Вінгер київського Динамо Георгій Цитаішвілі зараз тренується з Динамо Тбілісі, проте з ним веде переговори угорський Ференцварош.
Про це повідомляє Lelo.ge.
Грузин, який цього року грав на правах оренди за одеський Чорноморець, має намір провести в клубі українця Олександра Зубкова лише 2-3 місяці, до кінця сезону.
Зазначимо, що інший грузин, який виступав цього сезону за Чорноморець Бека Вачіберадзе, зараз тренується з кутаїським Торпедо. Повідомляється, що гравець уклав контракт із грузинським клубом.
Георгій Цитаішвілі у поточному сезоні УПЛ зіграв 13 матчів, у яких забив один гол.