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Цитаішвілі може перейти до Ференцвароша

Сьогодні 09:10 169 0
Футболіст близький до зміни клубної прописки
Цитаішвілі може перейти до Ференцвароша
#Георгій Цитаішвілі

Джерело - isport.ua.

Вінгер київського Динамо Георгій Цитаішвілі зараз тренується з Динамо Тбілісі, проте з ним веде переговори угорський Ференцварош.

Про це повідомляє Lelo.ge.

Грузин, який цього року грав на правах оренди за одеський Чорноморець, має намір провести в клубі українця Олександра Зубкова лише 2-3 місяці, до кінця сезону.

Зазначимо, що інший грузин, який виступав цього сезону за Чорноморець Бека Вачіберадзе, зараз тренується з кутаїським Торпедо. Повідомляється, що гравець уклав контракт із грузинським клубом.

Георгій Цитаішвілі у поточному сезоні УПЛ зіграв 13 матчів, у яких забив один гол.

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