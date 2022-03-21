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Олексій Шевченко: Ми всі повинні подякувати нашим захисникам - ЗСУ!

Сьогодні 09:25 157 0
Воротар Шахтаря підтримує українську армію
Олексій Шевченко: Ми всі повинні подякувати нашим захисникам - ЗСУ!
#Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

Воротар донецького Шахтаря Олексій Шевченко, як і інші гравці клубу, не залишився осторонь жахливих подій, що відбуваються в Україні у зв’язку з початком чергового витку агресії проти нашої держави.

"До останнього не вірив, та й увесь світ, напевно, теж не вірив, що у XXI столітті можна ось так узяти і напасти на мирну країну під якимись вигаданими приводами. Це просто безумство.

Багато хто залишив свої домівки, рідні міста - життя мільйонів людей змінилося. Моє життя також не те, що було раніше. Дякувати Богові, я живий і здоровий.

Так, у мене забрали мою улюблену справу, улюблену роботу, проте це ніщо у порівнянні з бідами інших українців. Хтось утратив близьких, у когось більше немає житла. У багатьох містах, у тих-таки Маріуполі й Харкові, дуже важка ситуація.

Ми з хлопцями завжди на зв'язку, обговорюємо все, що відбувається. Тішить, що всі живі й неушкоджені. Намагаємось допомагати, якщо комусь щось треба, ділитися, страхувати. Це нас ще дужче об'єднало.

Як ми можемо допомагати під час війни? Гадаю, насамперед інформаційно: у соцмережах висловлювати свою думку, показувати правду, щоб люди в різних країнах розуміли реалії цієї війни, знали, що відбувається в Україні насправді.

Хто має змогу, той повинен допомагати фінансово, надавати гуманітарну допомогу. І, звісно ж, усі ми сьогодні маємо подякувати нашим захисникам - бійцям ЗСУ, тероборони. Захоплюємось їхньою мужністю! Вони - справжні герої всієї нації!

Ми - українці, ми ніколи не здамося, не житимемо за чужими, насильно насаджуваними правилами. Хочеться, аби це все чимшвидше скінчилося. Тоді ми знов відбудуємо наші міста й житимемо мирним, щасливим життям", - сказав Шевченко.

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