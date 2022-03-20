Головне
Бех-Романчук здобула срібло чемпіонату світу у потрійному стрибку
Сьогодні 14:27 312
Легендарна гірськолижниця підтримала Україну
Сьогодні 12:42 332
Ексрадник Жданова вимагає припинити спортивну співпрацю з білоруссю
Сьогодні 12:00 273
Усик та Ломаченко можуть виїхати з України - Арум
Сьогодні 11:27 557
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 23:39 29325
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Вчора 20:55 33701
Відео дня. Історичний стрибок Магучіх на чемпіонаті світу 2022
Вчора 20:33 1419
Магучіх: Припиніть удавати, що війни немає! Якщо ви нічого не робите, ви її підтримуєте
Вчора 19:25 493
Шаран: Український народ ніколи нічого не боїться
Вчора 18:39 347
Магучіх виграла золото чемпіонату світу зі стрибків у висоту
Вчора 15:25 897
Прямі трансляції

Труа розірвав контракт із орендованим у Динамо Родрігесом

Сьогодні 16:39 134 0
Родрігес не прижився у Франції
Труа розірвав контракт із орендованим у Динамо Родрігесом
#Жерсон Родрігес

Джерело - fanday.net.

Вінгер Динамо Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди за Труа, вже не є гравцем французького клубу.

Про це повідомляє L'Equipe.

Футболіста відрахували з команди ще 16 лютого, а зараз керівництво Труа вирішило розірвати угоду з Родрігесом.

Цього сезону 26-річний Жерсон відіграв у складі Труа 12 матчів у Лізі 1, у яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Родрігес перейшов до Труа на правах оренди влітку 2021 року і мав повернутися до Києва наприкінці цього сезону. Варто зазначити, що за умовами орендної угоди французи мають право викупу футболіста, але клуб вирішив не користуватися цією можливістю.

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня. Історичний стрибок Магучіх на чемпіонаті світу 2022 Відео дня. Історичний стрибок Магучіх на чемпіонаті світу 2022 1419
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 33701
Загинув гравець аматорського клубу з Кіровоградщини Загинув гравець аматорського клубу з Кіровоградщини 1564
Крістал Пелес - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії Крістал Пелес - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії 1985
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 29325
Мілан на виїзді здолав Кальярі. Результати матчів 30 туру Серії А Мілан на виїзді здолав Кальярі. Результати матчів 30 туру Серії А 1274
Рекомендуємо
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 36136
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6147 1
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32679
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 13406
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 11962
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 50891