Труа розірвав контракт із орендованим у Динамо Родрігесом

Родрігес не прижився у Франції

Вінгер Динамо Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди за Труа, вже не є гравцем французького клубу.

Про це повідомляє L'Equipe.

Футболіста відрахували з команди ще 16 лютого, а зараз керівництво Труа вирішило розірвати угоду з Родрігесом.

Цього сезону 26-річний Жерсон відіграв у складі Труа 12 матчів у Лізі 1, у яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Родрігес перейшов до Труа на правах оренди влітку 2021 року і мав повернутися до Києва наприкінці цього сезону. Варто зазначити, що за умовами орендної угоди французи мають право викупу футболіста, але клуб вирішив не користуватися цією можливістю.