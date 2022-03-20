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Катерина Фонсека: Ця війна - одна з найжорстокіших в історії

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Незважаючи на те, що жінці вдалося евакуюватися, її серце розбите через те, що відбувається
Катерина Фонсека: Ця війна - одна з найжорстокіших в історії

Джерело - ilnapolista.it.

Дружина колишнього тренера Шахтаря Паулу Фонсеки Катерина висловилася на тему війни, яку розв'язали рашисти в Україні.

"Нам було справді дуже важко, але я думаю, що українцям, які залишаються там, в Україні, де ситуація з кожним днем ​​погіршується, набагато важче. Ця війна, я вважаю, є однією з найжорстокіших в історії людства, тому що солдати, які вбивають нас, говорять тією ж мовою, і це неймовірно. Ми залишили все в Україні. Всі місця, які так багато для нас означають, усе там, тому моє серце там і моє серце розбите", - сказала Катерина Фонсека.

Нагадаємо, Паулу Фонсека залишив Україну разом із сім'єю на третю добу після початку війни.

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