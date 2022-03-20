Джерело - Чемпіон.
У 30-му турі італійської Серії А відбулися п'ять матчів.
Український нападник Сампдорії Владислав Супряга не потрапив у заявку на гру з Венецією. Руслан Маліновський пропустив матч з Болоньєю.
Чемпіонат Італії - Серія А
30 тур, 20 березня
Венеція - Сампдорія 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 24 Капуто, 0:2 - 38 Капуто
Емполі - Верона 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Ді Францеско, 1:1 - 71 Канчелльєрі
Ювентус - Салернітана 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Дибала, 2:0 - 29 Влахович
Рома - Лаціо 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 1 Абрагам, 2:0 - 22 Абрагам, 3:0 - 40 Пеллегріні
Болонья - Аталанта 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 82 Сіссе