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Селезньов: Ракицький хотів вступити у тероборону

Сьогодні 12:14 247 0
Селезньов прокоментував ставлення Ракицького до російського вторгнення в Україну
Селезньов: Ракицький хотів вступити у тероборону
Фото - gettyimages
#Євген Селезньов, #Ярослав Ракицький

Джерело - fanday.net.

Ексоборонець Зеніту Ярослав Ракицький хотів вступити у лави тероборони.

Про це розповів нападник Миная Євген Селезньов у коментарі fanday.net.

"Я спілкуюся з ним. Ярик - чистий патріот. Він відразу сказав, що його ноги в Росії більше не буде. А його всі критикували до цього. Я знав, що він ніколи не зрадить батьківщину.

Я не знаю, де він продовжить кар'єру. Він зараз у Туреччині. Ярик хотів їхати зі мною до Києва в тероборону, але я його відмовив. Якби не дитина, якій я дуже потрібна, не питання", - відзначив Селезньов.

Нагадаємо, грецький клуб цікавиться Ракицьким.

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