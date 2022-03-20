Селезньов: Ракицький хотів вступити у тероборону

Ексоборонець Зеніту Ярослав Ракицький хотів вступити у лави тероборони.

Про це розповів нападник Миная Євген Селезньов у коментарі fanday.net.

"Я спілкуюся з ним. Ярик - чистий патріот. Він відразу сказав, що його ноги в Росії більше не буде. А його всі критикували до цього. Я знав, що він ніколи не зрадить батьківщину.

Я не знаю, де він продовжить кар'єру. Він зараз у Туреччині. Ярик хотів їхати зі мною до Києва в тероборону, але я його відмовив. Якби не дитина, якій я дуже потрібна, не питання", - відзначив Селезньов.