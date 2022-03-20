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Хаві чекає повернення Мессі в Барселону

Сьогодні 14:55 242 0
Хаві прокоментував cвоє ставлення до Ліонеля Мессі
Хаві чекає повернення Мессі в Барселону
Фото - gettyimages
#Барселона, #Ліонель Мессі, #Хаві Ернандес

Джерело - football24.ua.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі є найкращим футболістом в історії та може в будь-який момент повернутися у Барселону.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві у коментарі Mundo Deportivo.

"Мессі заслужив, щоб у Барсі двері перед ним завжди були відчинені. Поки я тренер цієї команди, він може відвідати наше тренування будь-якого дня або поговорити зі мною.

Те, що він нам дав, безцінне. Він – найкращий футболіст в історії. Але зараз Лео має чинний контракт із ПСЖ, розрахований на два роки", – розповів Хаві.

Раніше повідомлялося, що Мессі хоче повернутися у Барселону.

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