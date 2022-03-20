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Ексгравець Шахтаря допомагає переселенцям з України облаштуватись в Румунії

Сьогодні 09:26 94 0
Ексгравець Шахтаря допомагає переселенцям з України облаштуватись в Румунії
#Шахтар, #Разван Рац

Джерело - football24.ua.

Колишній захисник Шахтаря Разван Рац допомагає переселенцям з України облаштуватися у Румунії.

Про це розповів сам футболіст у коментарі AS.ro.

"Я наполовину українець. Безперервно розмовляю телефоном і підтримую зв’язок з багатьма людьми, які приїхали до Румунії. У мене багато друзів, які надавали різні місця для прихистку.

Приїхала дружина друга з двома дітьми, дівчинкою і хлопчиком, я їх поселив у готель. Чоловік так і не зміг перетнути кордон. Ті, хто працює у мене в готелі, готують їжу для кількох людей", – розповів Рац.

Раніше півзахисник Шахтаря Судаков став волонтером у Львові.

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