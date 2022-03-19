Бензема пропустив тренування Реала перед Ель Класіко

Бензема може пропустити Ель Класіко

Реал у 29 турі Ла-Ліги прийме Барселону.

Про це повідомляє Marca

Французький нападник Реала Карім Бензема був вимушений пропустити одне з заключних тренувань за кілька днів до гри на Сантьяго Бернабеу через проблеми з м’язами, які з’явилися у нього ще під час матчу минулого туру проти Мальорки (3:0), через що гравець не зміг дограти матч у повному обсязі.

Матч Реал Мадрид – Барселона у 29-му турі Ла Ліги відбудеться на Бернабеу у неділю, 20 березня.

Нагадаємо, Бензема — найкращий в історії французький бомбардир.