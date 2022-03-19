Світ недостатньо допомагає Україні під час війни з московією.

Про це розповів колишній тренер Шахтаря Луїш Каштру.

"Те, що показують на ТБ, що я бачу в повідомленнях від друзів про те, що відбувається у Києві, змушує замислитися. Як таке може статися з країною, яка так любить свободу, і в місті з чотиримільйонним населенням?

Я думаю про це, тим більше, що нові дані з'являються кожну секунду. Я думаю про цю безглузду війну, яку можна пояснити лише відчайдушним прагненням до влади, без озирання на людське життя. Світовим лідерам має бути соромно за те, що відбувається в Україні. Вони не повинні говорити про економіку чи щось інше. Ніщо не може бути вищим за мир. Я шокований тим, що відбувається, але ще більше здивований, що ми не в змозі зупинити це.

Ми продовжуємо казати, що робимо все можливе, але це не так. Цього тижня я бачив найвищих чиновників із Польщі, Чехії та Словенії у Києві. Нехай інші встають із насиджених місць. Досить! Вони існують у цьому світі не тільки для того, щоб вирішувати повсякденні проблеми", – розповів Каштру.