Джерело - Чемпіон.
Вихованець академій Дніпра та Шахтаря Едвард Кобак підписав контракт із Карпати з Кросно.
Про це повідомляє пресслужба польського клубу.
Футболіст перейшов на правах вільного агента. Інші подробиці угоди не уточнюються.
Першу половину сезону Кобак провів в арені в Минаї, у складі якого зіграв 11 поєдинків і відзначився одним забитим м'ячем.
Карпати Кросно виступають у четвертій лізі чемпіонату Польщі, яка є п'ятим за рангом дивізіоном системи професійних футбольних ліг країни.
Також додамо, що ФІФА лише 17 березня дозволила українським футболістам змінювати команду поза трансферним вікном.