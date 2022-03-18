Деталі угоди не повідомляються

Джерело - Чемпіон.

Вихованець академій Дніпра та Шахтаря Едвард Кобак підписав контракт із Карпати з Кросно.

Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

Футболіст перейшов на правах вільного агента. Інші подробиці угоди не уточнюються.

Першу половину сезону Кобак провів в арені в Минаї, у складі якого зіграв 11 поєдинків і відзначився одним забитим м'ячем.

Карпати Кросно виступають у четвертій лізі чемпіонату Польщі, яка є п'ятим за рангом дивізіоном системи професійних футбольних ліг країни.

Також додамо, що ФІФА лише 17 березня дозволила українським футболістам змінювати команду поза трансферним вікном.