Буде/Глімт зіграє з Ромою. Результати жеребкування Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4, 1/2 та фіналу Ліги конференцій.
У жеребкуванні взяли участь 8 переможців 1/8 фіналу ЛК. Суперника дізналися два українських легіонери.
Празька Славія, за яку виступають українці Тарас Качараба та Максим Таловеров, за вихід у півфінал змагатиметься з клубом "Фейєноорд" з Нідерландів.
Цікаво, що одну з пар склали Буде/Глімт (Норвегія) та Рома (Італія), які грали в одній групі разом із луганською Зорею.
Перший в історії фінал Ліги конференцій відбудеться 25 травня в албанській Тирані на Націонал Арені.
Ліга конференцій 2021/22
1/4 фіналу, 7 та 14 квітня
Буде/Глімт (Норвегія) - Рома (Італія)
Феєнорд (Нідерланди) - Славія Прага (Чехія)
Марсель (Франція) - ПАОК (Греція)
Лестер (Англія) - ПСВ (Нідерланди)
1/2 фіналу, 28 квітня та 5 травня
Переможець пари 4 - Переможець пари 1
Переможець пари 2 - Переможець пари 3
Фінал, 25 травня (Націонал Арена, Тирана)
Переможець півфіналу 1 - Переможець півфіналу 2
Раніше відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи.