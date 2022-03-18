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Буде/Глімт зіграє з Ромою. Результати жеребкування Ліги конференцій

Сьогодні 16:39 562 0
Визначилися чвертьфінальні пари турніру
Буде/Глімт зіграє з Ромою. Результати жеребкування Ліги конференцій
#Лестер, #ПАОК, #Рома, #Славія

Джерело - Чемпіон.

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4, 1/2 та фіналу Ліги конференцій.

У жеребкуванні взяли участь 8 переможців 1/8 фіналу ЛК. Суперника дізналися два українських легіонери.

Празька Славія, за яку виступають українці Тарас Качараба та Максим Таловеров, за вихід у півфінал змагатиметься з клубом "Фейєноорд" з Нідерландів.

Цікаво, що одну з пар склали Буде/Глімт (Норвегія) та Рома (Італія), які грали в одній групі разом із луганською Зорею.

Перший в історії фінал Ліги конференцій відбудеться 25 травня в албанській Тирані на Націонал Арені.

Ліга конференцій 2021/22

1/4 фіналу, 7 та 14 квітня

 Буде/Глімт (Норвегія) - Рома (Італія)

 Феєнорд (Нідерланди) - Славія Прага (Чехія)

 Марсель (Франція) - ПАОК (Греція)

 Лестер (Англія) - ПСВ (Нідерланди)

1/2 фіналу, 28 квітня та 5 травня

Переможець пари 4 - Переможець пари 1

Переможець пари 2 - Переможець пари 3

Фінал, 25 травня (Націонал Арена, Тирана)

Переможець півфіналу 1 - Переможець півфіналу 2

Раніше відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

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