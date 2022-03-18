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Шахтар можуть достроково визнати чемпіоном УПЛ

Сьогодні 10:44 228 0
У разі швидкого завершення війни чемпіонат дограють на Західній Україні, або в Туреччині.
Шахтар можуть достроково визнати чемпіоном УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Керівництво УПЛ розглядає декілька варіантів завершення сезону 2021/22.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Сергій Болотніков.

"Усі легіонери з УПЛ та ПФЛ покинули Україну. Зараз працюють над тим, щоб жіночі команди теж виїхали.

Є дві робочі версії по чемпіонату – якщо все скоро закінчиться і якщо не дуже скоро.

Перший варіант. Як знаємо, воєнний стан продовжили до 25 квітня. Якщо до того часу війна закінчиться, є варіант – дограти чемпіонат. Для цього потрібно три або більше тижнів підготовки. Десь у середині-кінці травня можна почати чемпіонат.

На початку липня Україна має подати в УЄФА, хто гратиме в єврокубках. Залишається 1,5 місяці, за які можна провести чемпіонат в стислому форматі, можна це навіть назвати міні-турніром. Або на Західній Україні, або в Туреччині.

Другий варіант. Якщо до того часу війна не припиниться – треба зупиняти чемпіонат. Було багато розмов, що чемпіонат і визнають таким, що не відбувся. Але цей варіант зараз відкидається максимально. Ймовірність цього дуже низька.

Насправді треба зупиняти чемпіонат в тому вигляді, який зараз. Тобто визнати Шахтар чемпіоном. Але ті, хто внизу таблиці не вилітатимуть. Хто повинен зайти в УПЛ – той зайде. Перед початком наступного сезону будуть дивитися, які клуби взагалі здатні продовжити життєдіяльність.

Якщо всі клуби виживуть – буде навіть розширення УПЛ. Така сама система в першій та другій лізі. Скільки треба, настільки розширять. Ніхто не вилітає, але всі заходять.

Цей варіант – робочий. Не можна сказати, що так буде 100%, тому що за нього повинні проголосувати клуби, а потім ще УАФ затвердити", – сказав Болотніков.

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