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Гол Ярмоленка допоміг Вест Гему переграти Севілью. Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
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Гол Ярмоленка допоміг Вест Гему переграти Севілью. Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 00:38 233 0
Українець вийшов на заміну і забив гол, який приніс путівку до чвертьфіналу
Гол Ярмоленка допоміг Вест Гему переграти Севілью. Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
Фото: AFP
#Айнтрахт, #Бетіс, #Вес Гем, #Ліон, #Порту, #Севілья, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Відбулися три матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи сезону 2021/22 років з футболу.

Вест Гем Українець Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 88-ій хвилині матчу. А на 112-ій хвилині українець забив гол, який приніс путівку його команді до чвертьфіналу.

Ліга Європи 2021/22.
1/8 фіналу, другий матч
17 березня

Айнтрахт - Бетіс 1:1 (0:0, 0:1, 0:0, 1:0) (перший матч 2:1)

Голи: 0:1 - 90 Іглесіас, 1:1 - 120+1 Гінтереггер

Вест Гем - Севілья 2:0 (1:0, 0:0, 0:0, 1:0) (перший матч 0:1)

Голи: 1:0 - 39 Соучек, 2:0 - 112 Ярмоленко

Ліон - Порту 1:1 (1:1) (перший матч 1:0)

Голи: 1:0 - 13 Дембеле, 1:1 - 27 Пепе

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