Гол Ярмоленка допоміг Вест Гему переграти Севілью. Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися три матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи сезону 2021/22 років з футболу.
Вест Гем Українець Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 88-ій хвилині матчу. А на 112-ій хвилині українець забив гол, який приніс путівку його команді до чвертьфіналу.
Ліга Європи 2021/22.
1/8 фіналу, другий матч
17 березня
Айнтрахт - Бетіс 1:1 (0:0, 0:1, 0:0, 1:0) (перший матч 2:1)
Голи: 0:1 - 90 Іглесіас, 1:1 - 120+1 Гінтереггер
Вест Гем - Севілья 2:0 (1:0, 0:0, 0:0, 1:0) (перший матч 0:1)
Голи: 1:0 - 39 Соучек, 2:0 - 112 Ярмоленко
Ліон - Порту 1:1 (1:1) (перший матч 1:0)
Голи: 1:0 - 13 Дембеле, 1:1 - 27 Пепе