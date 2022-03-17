Аталанта Маліновського здолала Баєр. Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи

Українець вийшов у стартовому складі і був замінений на 65-ій хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи сезону 2021/22 років з футболу.

Аталанта здолала Баєр та вийшла до чвертьфіналу. Українець Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі і був замінений на 65-ій хвилині матчу. Барселона завдяки виїзній перемозі пройшла Галатасарай. Успішно провівши перші матчі, до наступного етапу змагань вийшли Брага і Рейнджерс.

Ліга Європи 2021/22.

1/8 фіналу, другий матч

17 березня

Баєр - Аталанта 0:1 (0:0) (перший матч 2:3)

Гол: 0:1 - 90+2 Бога

Галатасарай - Барселона 1:2 (1:1) (перший матч 0:0)

Голи: 1:0 - 28 Маркан, 1:1 - 37 Педрі, 1:2 - 50 Обамеянг

Монако - Брага 1:1 (0:1) (перший матч 0:2)

Голи: 0:1 - 20 Руїс, 1:1 - 90+1 Дісасі

Црвена Звезда - Рейнджерс 2:1 (1:0) (перший матч 0:3)

Голи: 1:0 - 10 Іванич, 1:1 - 56 Кент, 2:1 - 90+3 Бен (пен)