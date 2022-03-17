Півзахисник Зорі: Не можу повірити в те, що відбувається

Гравець луганської Зорі Ловро Цвек, який перейшов до кінця сезону на правах оренди до румунського Клужу, розповів про початок військового вторгнення росії в Україну.

"Я був там, і поки я спав, близько 6 години ранку мені зателефонувала дружина і сказала, що почалася війна. Я не міг у це повірити, я почав обдзвонювати всіх. Зрештою, я тут (у Румунії), все добре, але ця війна неймовірна. Я не можу повірити, що це відбувається, я сподіваюся, що це незабаром закінчиться, і все буде добре.

Я не злякався, бо тоді нічого не чув. У Запоріжжі нічого не було, тому мені було легше на той час, але після того, як я побачив, що відбувається, все стало зовсім по-іншому.

В той самий час, коли почалася війна. Ті, хто в Україні (партнери по Зорі), не можуть покинути країну через цю ситуацію. Я з ними поговорив, вони трохи налякані, але теж сподіваються, що все повернеться на круги свої", - зазначив Цвек.