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Вельс проведе товариський матч, щоб зібрати гроші для України

Сьогодні 19:55 171 0
Не залишилися й осторонь валлійці
Вельс проведе товариський матч, щоб зібрати гроші для України
#Вельс

Джерело - UA-футбол.

Національна збірна Уельсу приєднається до міжнародної допомоги України, яка бореться з російським вторгненням.

Про це повідомляє faw.cymru.

Як відомо, володар путівки на мундіаль повинен був визначитися вже в березні, але через війну, розпочату путінським режимом у нашій країні, матч збірної України проти Шотландії перенесли на червень.

Відповідно, звільнилося ігрове вікно і у валлійців. Британська збірна вирішила не залишитися осторонь та допомогти українцям. Збірна Вельсу зіграє півфінал плей-оф проти збірної Австрії (24 березня), а в дати, коли повинен був відбутися потенційний фінал (29 березня), проведе товариський матч.

Повідомляється, що всі кошти, отримані від цього спарингу, будуть передані громадянам України, які постраждали від війни.

Суперниками валлійців стане або збірна Шотландії (якщо Вельс програє Австрії) або той, хто програє у матчі плей-оф Швеція - Чехія.

Нагадаємо, що Польща вийшла у фінал відбору на ЧС-2022 з футболу через дискваліфікацію збірної росії.

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