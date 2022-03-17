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Португальський клуб прихистив сім'ю вихованця київського Динамо

Вчора 23:25 142 0
Клуб оперативно допоміг з евакуацією в Португалію
Португальський клуб прихистив сім'ю вихованця київського Динамо

Джерело - Чемпіон.

Португальська Брага допомогла з евакуацією з Києва сім'ї вихованця Динамо Богдана Ісаченка.

"Богдану Ісаченку 18 років, він виріс у Києві, Україна. У футбол почав грати у 6-річному віці, в 11 років одягнувши форму Динамо Київ. Нещодавно він прибув до Браги, де почав тренуватися з Брагою.

У його країні зараз йде війна, і молодий гравець звернувся до клубу з проханням урятувати своєї родини. Клуб діяв оперативно та прихистив його маму та сестру, допомагаючи їм з евакуацією в Португалію.

Наталія та Варя Жержерунови, мати та сестра Богдана Ісаченко, прибули до Португалії 13 березня. Наталя працюватиме над баскетбольним проектом Брага, а Варя, окрім нормальної інтеграції у шкільне середовище, матиме можливість займатися у баскетбольній секції", - йдеться у повідомленні португальського клубу.

Нагадаємо, Ісаченко - вихованець київського Динамо. У поточному сезоні захищав кольори команди U-19.

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