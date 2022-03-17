Португальський клуб прихистив сім'ю вихованця київського Динамо

Португальська Брага допомогла з евакуацією з Києва сім'ї вихованця Динамо Богдана Ісаченка.

"Богдану Ісаченку 18 років, він виріс у Києві, Україна. У футбол почав грати у 6-річному віці, в 11 років одягнувши форму Динамо Київ. Нещодавно він прибув до Браги, де почав тренуватися з Брагою.

У його країні зараз йде війна, і молодий гравець звернувся до клубу з проханням урятувати своєї родини. Клуб діяв оперативно та прихистив його маму та сестру, допомагаючи їм з евакуацією в Португалію.

Наталія та Варя Жержерунови, мати та сестра Богдана Ісаченко, прибули до Португалії 13 березня. Наталя працюватиме над баскетбольним проектом Брага, а Варя, окрім нормальної інтеграції у шкільне середовище, матиме можливість займатися у баскетбольній секції", - йдеться у повідомленні португальського клубу.