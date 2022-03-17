Колишній тренер Шахтаря очолив Тонделу

Кампуш спробує врятувати золотисто-зелених від вильоту з Прімейри

Колишнього асистента Паулу Фонсеки у донецькому Шахтарі Нуну Кампуша призначено на посаду головного тренера Тондели.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

З португальським клубом 46-річний фахівець підписав контракт до кінця цього сезону.

Його ключовим завданням буде врятувати Тонделу від вильоту з Прімейри. Наразі золотисто-зелені посідають 16-те місце, яке означає необхідність проведення стикових поєдинків за право залишитися в еліті.

У жовтні минулого року Нуну Кампуш отримав можливість уперше в кар'єрі попрацювати головним тренером, коли очолив Санта-Клару, але вже за два місяці фахівця було звільнено через незадовільні результати.