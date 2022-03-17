Красніков: Те, що зробили з Харковом, нікого не залишає байдужим

Президент клубу Металіст Олександр Ярославський переживає війну в Україні та створює фонд для повоєнного відновлення Харкова.

Про це повідомляє віцепрезидент клубу Євген Красніков.

"Кілька днів тому Олександр Ярославський казав, що він організовує фонд з відродження Харкова. Наскільки я розумію, він залишається з командою, все добре? Так, ми на зв'язку, я з ним сьогодні переписувався. Ми знаходимося на стадіоні, люди у досить комфортних умовах, команда в Туреччині. Наразі жодних змін у клубі немає.

Як Ярославський переживає війну в Україні, що каже? Думаю, зараз немає жодної людини, яка б не переживала через те, що відбувається. Коли бачиш, що зробили з нашим красенем Харковом, найкрасивішим містом не лише в Україні, це нікого не залишає байдужим. Але він оптиміст, створює цей фонд. Ми молимося Богу, щоб усе це закінчилося максимально швидко, аби на нашу землю прийшов мир", - сказав Красніков.