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Красніков: Те, що зробили з Харковом, нікого не залишає байдужим

Сьогодні 18:25 138 0
Зараз на це прекрасне місто важко дивитися без сліз
Красніков: Те, що зробили з Харковом, нікого не залишає байдужим
#Металіст

Джерело - ТК Футбол.

Президент клубу Металіст Олександр Ярославський переживає війну в Україні та створює фонд для повоєнного відновлення Харкова.

Про це повідомляє віцепрезидент клубу Євген Красніков.

"Кілька днів тому Олександр Ярославський казав, що він організовує фонд з відродження Харкова. Наскільки я розумію, він залишається з командою, все добре? Так, ми на зв'язку, я з ним сьогодні переписувався. Ми знаходимося на стадіоні, люди у досить комфортних умовах, команда в Туреччині. Наразі жодних змін у клубі немає.

Як Ярославський переживає війну в Україні, що каже? Думаю, зараз немає жодної людини, яка б не переживала через те, що відбувається. Коли бачиш, що зробили з нашим красенем Харковом, найкрасивішим містом не лише в Україні, це нікого не залишає байдужим. Але він оптиміст, створює цей фонд. Ми молимося Богу, щоб усе це закінчилося максимально швидко, аби на нашу землю прийшов мир", - сказав Красніков.

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